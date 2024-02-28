Кибербезопасность в 12 фактах: от хакеров 60-х до крупнейших атак современности

Промышленность — лакомый кусочек для хакеров

Эта отрасль является наиболее атакуемой. В 2023 году на долю производственного сектора пришлось 32% от общего числа подтвержденных инцидентов. На втором месте находится ритейл — 22%, а на третьем — IT-сфера, около 10%.

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В 2023 году этот пароль был использован 4,5 млн раз.