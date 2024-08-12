Киберэксперт назвал цену за информацию об уязвимостях в программах

В мире кибербезопасности уязвимости 0-day считаются одними из самых опасных. Это те ошибки в программном обеспечении, которые уже известны хакерам, но ещё не обнаружены разработчиками. Такие уязвимости могут быть проданы на даркнете или на специализированных онлайн-площадках, где компании заказывают их поиск. Ведущий эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Борис Ларин сообщил, что рекордная цена за уязвимость 0-day составила $10 млн.

По словам Ларина, использование такой уязвимости могло бы привести к блокировке средств пользователей. Эта информация подчёркивает, насколько серьёзной может быть угроза, связанная с уязвимостями 0-day. Но на этом фоне выделяется ещё одна сумма — $15 млн. Именно столько запросил хакер Intel Broker за уязвимость в популярном сервисе управления проектами Jira на одном из даркнет-форумов в 2024 году.

Пока неизвестно, была ли эта уязвимость продана и за какую сумму. На данный момент сумма в $15 млн остаётся лишь предложением продавца, и никаких подтверждений о продаже не поступало.