Киберэксперт назвала признаки заражения вирусами смартфона

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала о нескольких признаках, которые могут указывать на то, что ваш смартфон атакован вирусами. Она отметила, что вредоносные программы на мобильных устройствах могут не всегда проявляться явно, но есть симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Первым тревожным знаком может быть снижение производительности. Если ваш телефон стал работать медленнее, приложения открываются долго, а система начинает «подвисать», это может означать, что на устройстве работает вредоносное ПО, которое забирает ресурсы. Ещё один симптом — это неожиданное появление всплывающих окон и рекламы, особенно в приложениях, где их раньше не было. Это может указывать на adware, который внедряет рекламу в ваше устройство.

Неожиданные расходы на счёте также могут быть тревожным сигналом. Если вы заметили списания, которые не можете объяснить, или SMS-сообщения, которые не отправляли, это может быть результатом действий вредоносных приложений, пытающихся подписать вас на платные услуги. Перегрев устройства и быстрый разряд аккумулятора — ещё два признака возможной инфекции. Вирусы могут нагружать процессор и другие компоненты телефона, что приводит к перегреву. Если вы заметили несколько из этих симптомов одновременно, Митрохина рекомендует провести проверку на наличие вредоносных программ с помощью антивируса или обратиться к специалисту.