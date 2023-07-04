Киберэксперт рассказал, как правильно поступать со звонками с неизвестных номеров

Руководитель компании «Код Безопасности» Павел Коростелев поделился советом для россиян: если звонят с незнакомого номера, лучше отвечать только со второго раза, чтобы проверить, не является ли это ботом, который ищет активных абонентов. По словам эксперта, если вызов был всего один раз, скорее всего, это действия бота. Он посоветовал не перезванивать на такие номера и заблокировать их, чтобы не стать жертвой мошенников.

Боты, как пояснил Коростелев, часто используются мошенниками для проверки базы телефонных номеров, которые они получили. Эта технология позволяет им использовать активные номера для звонков и поиска новых жертв. Поэтому важно быть осторожным и не давать возможность мошенникам действовать.

Эксперт подчеркнул, что если вам звонят с незнакомого номера, произносят определённую фразу и сразу прерывают связь, нет необходимости перезванивать на этот номер. Лучше заблокировать его, чтобы исключить возможность новых попыток обмана. Важно быть бдительными и защищать свои личные данные от мошенничества.