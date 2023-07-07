«КиберГУЛАГа не будет»: ЦБ развеял три мифа о цифровом рубле

В Центральном банке России опровергли распространённые мифы о цифровом рубле. Во-первых, нет планов полностью заменить наличные деньги цифровыми и загнать всех в «цифровой концлагерь». Наличные, безналичные и цифровые рубли будут существовать одновременно и будут равноценными в обращении.

Ещё один миф заключается в том, что бюджетникам, пенсионерам и получателям пособий будут выплачивать только цифровые рубли. На самом деле, люди смогут выбирать форму получения своих денег — наличными или цифровыми рублями.

Третий миф связан с предположением, что государство будет тщательно контролировать все операции с цифровыми рублями. Однако нет необходимости в организации полного надзора со стороны государства. В случае обнаружения финансовых аномалий или подозрительных транзакций, информацию будут сообщать только кредитные организации в Росфинмониторинг. Собираемая информация о гражданах при использовании цифровых рублей не превысит уже установленные нормы.

Таким образом, введение цифрового рубля не означает исчезновения наличных денег, а новая валюта будет лишь дополнением к существующим формам платежей. Люди смогут выбирать, как им удобнее получать свои деньги, и государство не будет осуществлять всеобщий контроль над операциями с цифровыми рублями.