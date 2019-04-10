Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента. В письме мошенники угрожают опубликовать запись, якобы сделанную с веб-камеры во время просмотра порнороликов.

Вымогатели подготовили письма на нескольких языках — жертвами шантажа могут стать жители России, США, Германии, Франции, Испании и Чехии.

В письме злоумышленники сообщают, что им удалось получить доступ к веб-камере пользователя и записать его во время просмотра порнографического контента. Вымогатели угрожают разослать компрометирующую запись по списку контактов, если не получат выкуп в размере ~0,45 биткоинов (около 150 тыс. рублей). На перевод денег жертве отводится 48 часов.

Как отмечают эксперты, подобные атаки на потребителей порноконтента весьма эффективны, так как злоумышленники с помощью социальной инженерии стремятся лишить жертву критического мышления.

Чтобы подтвердить обоснованность своих угроз, шантажисты могут имитировать отправку писем с почтового адреса жертвы, либо даже включить в текст реальные логин и пароль пользователя — эта информация может быть взята из многочисленных утечек персональных данных, которые допускали различные сервисы. В итоге жертва уверена, что ее веб-камеру действительно взломали, и переводит мошенникам деньги.

Эксперты советуют регулярно менять пароли от всех важных сервисов, сохранять бдительность и не идти на поводу у вымогателей.