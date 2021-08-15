Киберпреступник похитил более 40 млрд рублей и вернул их

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Киберпреступник похитил более 40 млрд рублей и вернул ихЭто самая крупная кража криптовалюты в истории
В этом месяце на протокол межсетевого взаимодействия Poly Network была совершена кибератака, в результате которой было похищено более 40 млрд рублей. Это самая крупная кража криптовалюты в истории.
Представители платформы Poly Network опубликовали публичное обращение к хакеру, в котором призвали вернуть все средства, отметив, что их владельцами являются десятки тысяч ни в чём не повинных людей.
На удивление, после этого киберпреступник, который назвал себя Mr. White Hat, действительно начал возвращать украденные деньги. Процесс возврата денег он поделил на отдельные переводы в разных криптовалютах. Впоследствии в Poly Network сообщили о том, что все украденные деньги были возвращены.
Сам хакер признался, что кибератака и хищение средств были произведены не для наживы, а для веселья и пользы. В частности, благодаря этому пользователи знают, что система безопасности Poly Network не так эффективна, как позиционируется.