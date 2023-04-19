Ким Чен Ын пообещал сделать Северную Корею ведущей космической державой

Ын посетил государственное управление по освоению космоса. Политик проинспектировал Академию космических наук, а также базу для испытаний в космических условиях. По словам северокорейского лидера, все запущенные страной проекты необходимы для становления КНДР в качестве мировой экономической и научно-технической державы, принципиально важна демонстрация государственной мощи. Ын призвал продолжать независимое освоение космоса.

«Незыблемой волей партии и правительства КНДР является в итоге сделать страну мировой космической державой», — заявил политик.