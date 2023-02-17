Ким Чен Ыну не скрыться: Южная Корея запустит свой первый спутник-разведчик

Всего на орбите Южная Корея намерена развернуть группировку из пяти спутников-разведчиков для отслеживания активности Северной Кореи. К середине 2020-х годов должны быть запущены аппараты с электрооптической и инфракрасной системами наблюдения. Кроме них планируется приобрести четыре спутника, оснащённых радарами с синтезированной апертурой.

Эти меры призваны снизить зависимость Сеула от иностранных разведок. Стоимость проекта оценивается в 1,2 триллиона вон, или $927 млн.