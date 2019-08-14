КиноПоиск могут оштрафовать за обман в рекламе

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы может оштрафовать популярный сервис КиноПоиск на 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба московского УФАС России.

Внимание ведомства в борьбе с недостоверной рекламой в интернете привлекла реклама на Яндексе для фирменного сервиса КиноПоиск.

В сообщении говорится, что несмотря на то, что в содержании рекламы четко было написано, что по премиальной подписке клиент может бесплатно смотреть сериалы, в том числе нашумевшую «Игру престолов», 30 дней, при переходе на портал информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь 7 дней просмотра. Всё это указывает на нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившиеся в распространении рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара.

В результате, московское УФАС возбудило производство по делу в отношении рекламодателя ООО «Кинопоиск» и заинтересованного лица ООО «Яндекс». Рассмотрение дела назначено на 21 августа 2019 года.

Если ведомство признает рекламу ненадлежащей, виновному лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей.