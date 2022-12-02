Кинопоиск назвал топ-100 величайших сериалов

Причём каждый из респондентов называл личный топ-10 и на основе всех таких топов и собирался общий рейтинг. У Кинопоиска было лишь одно важное условие — пилот сериала должен был выйти не раньше 1 января 2001 года.

По итогу критики, режиссёры, шоураннеры, сценаристы и прочие деятели кино назвали в общей сложности 403 оригинальных тайтла. Затем в Кинопоиске подсчитали количество упоминаний, что и легло в основу составления списка.

Сам топ выглядит следующим образом:

«Во все тяжкие» (Breaking Bad) «Игра престолов» (Game of Thrones) «Чернобыль» (Chernobyl) «Твин Пикс» (Twin Peaks) «Настоящий Детектив» (True Detective) «Фарго» (Fargo) «Безумцы» (Mad Men) «Прослушка» (The Wire) «Наследники» (Succession) «Дрянь» (Fleabag)

Для всех желающих российский сервис приложил к каждому сериалу комментарий эксперта. Речь идёт сотруднике киноиндустрии либо критике, который рассматривает сериалы с профессиональной точки зрения.