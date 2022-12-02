Кинопоиск назвал топ-100 величайших сериалов

Кинопоиск назвал топ-100 величайших сериаловВы явно найдёте с писке и свой любимый проект
Кинопоиск опубликовал в Сети список из 100 величайших сериалов, вышедших в XXI веке. Он был основан в результате опроса почти двухсот деятелей культуры и кино в России.
Фото: Кинопоиск
Причём каждый из респондентов называл личный топ-10 и на основе всех таких топов и собирался общий рейтинг. У Кинопоиска было лишь одно важное условие — пилот сериала должен был выйти не раньше 1 января 2001 года.
По итогу критики, режиссёры, шоураннеры, сценаристы и прочие деятели кино назвали в общей сложности 403 оригинальных тайтла. Затем в Кинопоиске подсчитали количество упоминаний, что и легло в основу составления списка.
Сам топ выглядит следующим образом:
- «Во все тяжкие» (Breaking Bad)
- «Игра престолов» (Game of Thrones)
- «Чернобыль» (Chernobyl)
- «Твин Пикс» (Twin Peaks)
- «Настоящий Детектив» (True Detective)
- «Фарго» (Fargo)
- «Безумцы» (Mad Men)
- «Прослушка» (The Wire)
- «Наследники» (Succession)
- «Дрянь» (Fleabag)
Для всех желающих российский сервис приложил к каждому сериалу комментарий эксперта. Речь идёт сотруднике киноиндустрии либо критике, который рассматривает сериалы с профессиональной точки зрения.