Кинопоиск оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ

Судья признал платформу виновной в распространении информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, и вынес решение о наложении штрафа.

Причиной такого решения стало то, что Кинопоиск ошибочно разместил маркировку «16+» вместо «18+» на некоторых фильмах, таких как «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и т.д.

Представители онлайн-кинотеатра заявили, что планируют обжаловать решение суда. Они считают, что закон и нормативные акты не обеспечивают объективных критериев для определения понятия «демонстрация».

Компания надеется, что практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена и вместо штрафов будут использоваться предупреждения.