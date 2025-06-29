Кишечную палочку научили перерабатывать пластик в парацетамол

Для этого учёные научили — модифицировали бактерию, — чтобы микроорганизм выполнял перегруппировку Лоссена. Это химическая реакцию, позволяющая бактериям продуцировать новые химические вещества непосредственно внутри своих клеток.

Исследователи вживили в опытную бактерию два гена для производства парацетамола: менее чем за сутки E. coli переработала из исходного материала нужное вещество.

«Мы сообщаем о биосовместимой реакции перегруппировки Лоссена, катализируемой фосфатом в бактерии Escherichia coli... Субстрат для перестройки Лоссена также может быть... применён... для получения промышленных малых молекул, включая лекарство парацетамол», — сообщили учёные в исследовании.