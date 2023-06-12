Кишечные бактерии оказались полезны для здоровья сердца

В рамках исследования команда учёных изучила почти 1000 пациентов, анализируя артериальные бляшки, уровень мочевой кислоты и микробные сообщества в их пищеварительном тракте.

Специалисты обнаружили прямую связь между избытком мочевой кислоты и закупоркой артерий.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, учёные провели эксперимент на мышах. Они пересадили кишечные микробы от зрелых мышей к тем, которые родились без микробов в их пищеварительном тракте.

Удивительно, что защитный эффект передался вместе с бактериями. Те мыши, которые получали микробиом от доноров с высоким уровнем мочевой кислоты и закупоркой артерий, также развивали эти состояния.

В то же время мыши, которые получали микробиом от более здоровых животных с низким уровнем мочевой кислоты и здоровыми сосудами, имели низкие показатели мочевой кислоты и закупорки артерий.

Затем учёные выявили конкретные бактерии, отвечающие за защитный эффект. Эти микробы имели способность разлагать мочевую кислоту в условиях низкого содержания кислорода в кишечнике.

Исследователи уверены, что их открытие может послужить основой для разработки новых методов лечения подагры и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.