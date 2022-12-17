Кишечные бактерии оказались важнее генетики для желающих заняться спортом

Это удалось выяснить, проведя эксперимент на мышах. Учёные изучили множество факторов, отражающих эффективность физических упражнений. В том числе это были последовательности генома, определённые виды кишечных бактерий, метаболиты крови и т.д.

По итогу полученные данные «скормили» полученную информацию нейросети, которая и выдала финальный результат. Оказалось, что те же генетические причины играли не столь большую роль, как популяция кишечных бактерий.

Данная теория подтвердилась и тем, что при введении подопытным антибиотиков широкого спектра действия, их показатели энергичности заметно снижались. Речь могла идти даже о 50% падении.

Эксперты заявили, что они намерены провести дополнительные исследования в будущем. На этот раз связь будет искаться не у подопытных животных, а у людей.