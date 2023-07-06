Кислотные дожди не так опасны, как вы думаете

Дождь обычно имеет слабокислую реакцию, но действительно кислые дожди — это редкость, и в целом они не представляют опасности. Об этом рассказала Ирина Ерёмина, эксперт в области климатологии, которая изучала состав московских дождей.

Кислотность дождей измеряется с помощью показателя pH. Он находится в диапазоне от 1 до 14, где 7 считается нейтральным значением. Все, что ниже 7, считается кислым, а все, что выше, — щелочным, объяснила Ерёмина.

Дождевая вода в чистом виде имеет слабокислую реакцию, близкую к значению 5,6. Это связано с наличием углекислого газа в атмосфере, который после растворения в каплях влаги превращается в слабую угольную кислоту. Поэтому метеорологи считают, что дожди с реакцией pH от 5.0 до 7.0 являются нейтральными, а кислыми считаются те, у которых реакция pH меньше 5.0. Однако кислые дожди выпадают очень редко, не более пяти раз в год, и в целом они не представляют угрозы для здоровья.

Ирина Ерёмина отметила, что если измерить кислотность сока или вина, то pH будет ниже, чем у дождя. Например, у вина pH составляет примерно 3,5. Но, несмотря на это, никто не испытывает негативных последствий, если вино выпадет на голову. Кроме того, кислые дожди выпадают очень редко, поэтому нет необходимости беспокоиться о них.