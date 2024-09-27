Китае начнет помечать ИИ-контент: ложь не пройдет

Предложенное регулирование требует явных меток для контента, созданного ИИ, включая видимые водяные знаки и звуковые сигналы. Кроме того, компании будут обязаны встраивать неявные метки в метаданные файлов, указывая на ИИ-источники и детали производства контента. Этот переход от добровольного к юридически обязательному маркированию увеличивает риски для соблюдения требований, так как платформы могут столкнуться с штрафами за несоблюдение правил классификации контента, созданного ИИ.

Хотя Китай стремится занять лидирующие позиции в глобальном регулировании ИИ, внедрение новых правил создает трудности. Социальные платформы могут испытывать трудности с обработкой миллионов загружаемых файлов.