Китае начнет помечать ИИ-контент: ложь не пройдет

Опубликовано 27 сентября 2024, 21:181 мин.
Китае начнет помечать ИИ-контент: ложь не пройдетЧтобы бороться с дезинформацией и повысить прозрачность
Китайское правительство представило новое регулирование, направленное на обязательное внедрение водяных знаков и меток для контента, созданного ИИ, компаниями и социальными медиа-платформами. Эта инициатива стремится помочь пользователям различать аутентичный и ИИ-созданный материал на фоне растущих опасений по поводу дезинформации.
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Предложенное регулирование требует явных меток для контента, созданного ИИ, включая видимые водяные знаки и звуковые сигналы. Кроме того, компании будут обязаны встраивать неявные метки в метаданные файлов, указывая на ИИ-источники и детали производства контента. Этот переход от добровольного к юридически обязательному маркированию увеличивает риски для соблюдения требований, так как платформы могут столкнуться с штрафами за несоблюдение правил классификации контента, созданного ИИ.
Хотя Китай стремится занять лидирующие позиции в глобальном регулировании ИИ, внедрение новых правил создает трудности. Социальные платформы могут испытывать трудности с обработкой миллионов загружаемых файлов.