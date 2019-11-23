Китаец объяснил, почему россиянки стареют быстрее азиаток

Автор связывает данное явление с тем, что после замужества жительницы России все внимание уделяют семье, не ухаживая при этом за внешностью, как было до свадьбы. Кроме того, по данным источника, важная роль в этом отводится генетике. ”Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет”, - заключил автор.

Отмечается, что поскольку Россия расположена в Северном полушарии, где круглогодичные холода, россиянки, в данных условиях, привыкли к более углеводной и высококалорийной пище. По словам автора, быстрого старения можно избежать в том случае, если после замужества женщина начнет заниматься спортом. ”Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни”, - сообщается в Sohu.