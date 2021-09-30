Китаец отсудил у Tesla 16 миллионов рублей и обвинил компанию в мошенничестве

Теперь американский автопроизводитель должен выплатить ему 233 тыс долларов или более 16 млн рублей компенсации, сообщает Bloomberg. А всё из-за того, что купленный Ханом Чао Tesla Model S подвергся капитальному ремонту из-за аварии. Но нового владельца никто об этом не предупредил.

И хоть мужчина покупал подержанный электромобиль, то есть знал, что устройство было ранее в пользовании, о факте столь серьёзной аварии ему не рассказали. Сам мужчина, а в дальнейшем и суд, назвали подобный ход со стороны Tesla мошенничеством.

На фоне произошедшего, стоимость акций компании снизилась на 0,6%.

Что интересно, в рамках разбирательства суд отклонил заявление Tesla, согласно которым наличие сварки не является чем-то, что указывает на серьёзные проблемы с автомобилем.