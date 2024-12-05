Китай доставит образцы с Марса к 2031 году

Опубликовано 05 декабря 2024, 21:361 мин.
Китай доставит образцы с Марса к 2031 годуС помощью миссии Tianwen-3
Китай продолжает укреплять свои позиции в освоении космоса, а теперь ставит перед собой амбициозные цели по исследованию Марса. В рамках программы Tianwen Китай планирует запустить миссию по возвращению образцов с Красной планеты, которая должна состояться в 2028 году, с возвращением образцов на Землю в 2031 году.
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Миссия Tianwen-3 будет включать два запуска с использованием ракеты Long March 5. Первый запуск доставит орбитальный аппарат и возвращаемый модуль, а второй — спускаемый аппарат и взлетный модуль. Ученые планируют собирать образцы с нескольких потенциальных мест посадки, в том числе из древних районов Chryse Planitia и Utopia Planitia, где могут быть найдены следы древней жизни.
Проект Tianwen-3 станет третьей по счету миссией в китайской программе изучения Марса. В прошлом Китай успешно запустил Tianwen-1, который в 2021 году доставил зонд и ровер Zhurong на поверхность Марса, подтвердив наличие воды в прошлом.