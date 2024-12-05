Китай доставит образцы с Марса к 2031 году

Миссия Tianwen-3 будет включать два запуска с использованием ракеты Long March 5. Первый запуск доставит орбитальный аппарат и возвращаемый модуль, а второй — спускаемый аппарат и взлетный модуль. Ученые планируют собирать образцы с нескольких потенциальных мест посадки, в том числе из древних районов Chryse Planitia и Utopia Planitia, где могут быть найдены следы древней жизни.

Проект Tianwen-3 станет третьей по счету миссией в китайской программе изучения Марса. В прошлом Китай успешно запустил Tianwen-1, который в 2021 году доставил зонд и ровер Zhurong на поверхность Марса, подтвердив наличие воды в прошлом.