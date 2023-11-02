Китай достроит свою пятую станцию в Антарктике к февралю 2024 года

19:06, 02 ноября 2023
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Китай достроит свою пятую станцию в Антарктике к февралю 2024 годаНа ней будут работать 460 человек
Китай намерен завершить строительство своей пятой антарктической научно-исследовательской станции. Для этого 1 ноября стартовала сороковая китайская антарктическая научная экспедиция.
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В рамках экспедиции строительство станции должно быть завершено к февралю 2024 года. Новая станция находится возле моря Росса, на ней будут работать 460 человек. Цель их деятельности — изучение влияния изменения климата на экосистему Антарктики и роль региона в глобальном потеплении.
В экспедиции участвуют ледоколы «Сюэлун», «Сюэлун-2» и грузовое судно «Тяньхуэй». На судах будут доставлены необходимые материалы и оборудование.
Источник: Global Times
Автор:Андрей КадуковТеги: