Наука и технологии
19:06, 02 ноября 2023
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Китай достроит свою пятую станцию в Антарктике к февралю 2024 года

На ней будут работать 460 человек

Китай намерен завершить строительство своей пятой антарктической научно-исследовательской станции. Для этого 1 ноября стартовала сороковая китайская антарктическая научная экспедиция.

Китай достроит свою пятую станцию в Антарктике к февралю 2024 года

© Ferra.ru

В рамках экспедиции строительство станции должно быть завершено к февралю 2024 года. Новая станция находится возле моря Росса, на ней будут работать 460 человек. Цель их деятельности — изучение влияния изменения климата на экосистему Антарктики и роль региона в глобальном потеплении.

В экспедиции участвуют ледоколы «Сюэлун», «Сюэлун-2» и грузовое судно «Тяньхуэй». На судах будут доставлены необходимые материалы и оборудование.

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