Китай достроит свою пятую станцию в Антарктике к февралю 2024 года

В рамках экспедиции строительство станции должно быть завершено к февралю 2024 года. Новая станция находится возле моря Росса, на ней будут работать 460 человек. Цель их деятельности — изучение влияния изменения климата на экосистему Антарктики и роль региона в глобальном потеплении.

В экспедиции участвуют ледоколы «Сюэлун», «Сюэлун-2» и грузовое судно «Тяньхуэй». На судах будут доставлены необходимые материалы и оборудование.