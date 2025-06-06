Китай испытал квантовую связь нового поколения в условиях космоса

Во время двухминутного вертикального полета ракета достигла высоты 2,5 километра. На борту находились лазерный модуль и устройство фазового кодирования, разработанные Академией квантовой информационной науки в Пекине. Испытания позволили проверить, насколько оборудование устойчиво к вибрациям и радиации, которые возникают при запуске ракеты.

Этот запуск стал важным шагом на пути от лабораторных экспериментов к созданию полноценной квантовой сети, охватывающей космос, атмосферу и наземную инфраструктуру. Речь идет о системе квантовой защищенной прямой связи (QSDC), которая принципиально отличается от более известного метода квантового распределения ключей (QKD).

Если QKD лишь создает защищенные ключи для последующего использования в обычных каналах связи, то QSDC передает само сообщение напрямую по квантовому каналу. Это делает передачу данных потенциально более быстрой и безопасной, так как устраняет этап обмена ключами.

Идея QSDC была предложена китайскими учеными еще в 2002 году, и сейчас страна начинает реализовывать ее на практике.