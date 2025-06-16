Китай испытал нейроимплант, позволяющий управлять техникой силой мысли

Тестирование проходило в Шанхае и включало установку беспроводного инвазивного импланта пациенту с тетраплегией. Уже спустя несколько недель после операции он смог управлять компьютерными играми, включая автосимуляторы и шахматы, используя исключительно сигналы своего мозга.

Исследования велись при участии Центра передового опыта в области нейронаук и интеллектуальных технологий совместно с больницей Хуашань при Университете Фудань. Команда разработчиков отмечает, что следующим шагом будет обучение пациента управлению роботизированной рукой, способной выполнять более сложные действия — например, взять чашку.

Имплант, использованный в эксперименте, имеет диаметр всего 26 миллиметров и толщину менее 6 миллиметров. Это делает его самым компактным устройством такого рода на сегодняшний день. Кроме того, он более чем в сто раз гибче аналога, разработанного американской компанией Neuralink, принадлежащей Илону Маску.

Ранее Китай сообщал о проведении отдельных экспериментов с участием стартапов, но нынешние клинические испытания свидетельствуют о серьезных намерениях страны в конкуренции с США. По оценкам центра, технология может получить одобрение регулирующих органов и выйти на рынок уже к 2028 году.