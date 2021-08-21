Китай испытал новое ракетное вооружение

Наука и технологии
Сегодня в 15:33
Китай испытал новое ракетное вооружениеЧто повысило потенциал ракетных войск страны
В Китае провели испытания двух ракет нового типа. Учения с использованием нового вооружения проходили в условиях максимально приближённых к боевым, в сложных природных условиях и с использованием электромагнитных помех.
Как отмечает источник, китайские военные испытывали неядерные ракеты, с обычной боевой частью. Учения прошли успешно: в сложных условиях ракеты поразили заданные цели на расстоянии в несколько сотен км.
Также отмечается, что названия и ТТХ ракет не разглашаются, а центральные телеканалы Китая утверждают, что новое вооружение «значительно повысило наступательный и оборонительный уровень системы ракетных войск».