Китай испытал новое ракетное вооружение

Как отмечает источник, китайские военные испытывали неядерные ракеты, с обычной боевой частью. Учения прошли успешно: в сложных условиях ракеты поразили заданные цели на расстоянии в несколько сотен км.

Также отмечается, что названия и ТТХ ракет не разглашаются, а центральные телеканалы Китая утверждают, что новое вооружение «значительно повысило наступательный и оборонительный уровень системы ракетных войск».