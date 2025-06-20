Китай испытал самый быстрый «левитирующий» поезд в мире — до 650 км/ч всего за 7 секунд

Испытания прошли на экспериментальном участке длиной всего 1000 метров, разработанном в лаборатории Дунху, провинция Хубэй. Вес тестовой платформы — 1,1 тонны.

Как сообщил глава Центра инноваций маглев-приводов Ли Вэйчао, для достижения такой скорости понадобилось всего 600 метров. При этом поезд не касается рельсов — он буквально парит над дорогой благодаря отталкиванию одинаковых магнитных полюсов и движется без трения, преодолевая лишь сопротивление воздуха.

Точность измерения скорости и положения — до 4 миллиметров, что критически важно на таких скоростях. Но 650 км/ч — не предел: в будущем трасса будет рассчитана на движение со скоростью до 800 км/ч.

Тестовая платформа также способна тормозить до полной остановки всего за 200 метров. По словам разработчиков, технологии уже находят применение в других проектах и могут быть адаптированы для гражданских нужд. Полноценный запуск трассы ожидается к концу года.