Китай испытал технологию обнаружения подводных лодок на основе стандарта связи 6G

В журнале Journal of Radars специалисты объяснили, что терагерцевый диапазон — промежуточный между инфракрасным и микроволновым. В воды Жёлтого моря был помещён излучатель сигнала, который имитировал работу одной из моделей подводных лодок. Эксперимент проводился в ясную погоду при лёгком волнении (slight — 0,5-1,25 баллов). Терагерцевый датчик обнаружил на поверхности моря рябь высотой 10-100 нм, созданную излучателем звука.

Учёные выяснили, что терагерцевый датчик не только чувствителен к малейшим колебаниям волн, которые ранее никогда не фиксировались, но и может передавать данные о скорости, направлении движения, типе субмарины.

При этом учёные считают, что новая технология пригодится не только в военной сфере, но и для миниторинга окружающей среды, водных промыслов. А ещё одна особенность терагерцевых каналов связи в том, что такой сигнал не получился перехватить из-за едва фиксируемых колебаний.