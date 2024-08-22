Китай изобрёл новый способ добычи воды на Луне

Ранее исследования, такие как миссии Apollo и Chang’E-5, показали наличие воды на Луне, однако ее содержание в лунных минералах крайне низкое — от 0,0001% до 0,02%. Извлечение воды в условиях Луны остается сложной задачей.

Исследование показало, что при нагревании лунного реголита выше 1200 Кельвинов с помощью вогнутых зеркал, один грамм расплавленного реголита может производить 51−76 мг воды. Таким образом, тонна реголита может дать более 50 кг воды, что достаточно для 50 человек на один день.

Также обнаружено, что лунный илменит (FeTiO3) содержит наибольшее количество водорода, внедренного солнечным ветром, что делает его важным ресурсом для производства воды на Луне.