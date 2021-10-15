Китай лишился последней американской соцсети в стране

Так, Microsoft, которая является головной компанией LinkedIn, объявили о своем решении закрыть китайскую версию профессиональной социальной сети. Таким образом на территории Китая не осталось ни одной рабочей американской соцсети. По словам представителей LinkedIn, закрытие соцсети в Китае обусловлено “чрезмерно сложной операционной средой и непомерно высокими требованиями китайских властей”.

Еще в марте текущего года в LinkedIn ввели ограничение на регистрацию новых аккаунтов в соцсети в Китае. Как выяснилось, заведение новых учетных записей могло противоречить текущим требованиям китайского законодательства. Помимо прочего китайский регулятор обратился к LinkedIn с требованием ужесточить модерацию контента, дав соцсети на это порядка 30 дней.