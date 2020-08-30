Китай может не позволить продать TikTok американцам

Согласно имеющимся данным, под свежий запрет попадают в том числе и технологии, которые связаны с машинным обучением. Таким образом приложения, программы и сервисы, в основе которых лежит обработка текста, распознавание голоса и рекомендации контента, не могут быть экспортированы другие страны в случае, если у компании-разработчика отсутствует специальное разрешение.

По всей видимости, именно данное нововведение приведет к тому, что ByteDance, владеющая TikTok, не сможет продать свою американскую часть бизнеса как Microsoft, так и любой другой компании из США, так как власти Китая, согласно последним утечкам, заинтересованы в срыве данной сделки.