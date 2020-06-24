Китай может отказаться от GPS из-за запуска собственного аналога системы

Как стало известно, Китай все же смог успешно запустить последний спутник, входящий в навигационную спутниковую систему Beidou. Именно данный факт позволяет утверждать, что у китайской стороны выполнены все подготовления к тому, чтобы уже в ближайшее время совершить официальный запуск собственного аналога GPS и ГЛОНАСС.

Стоит отметить, что, по словам экспертов, Beidou является крайне большим прорывом в поле увеличении влияния Китая в мире информационных технологий. Что интересно, страна начала планирование построение собственной еще в конце 90-х годов прошлого века, а первую версию Beidou начали тестировать еще в 2000 году.