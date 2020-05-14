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Китай может ввести санкции против США из-за обвинений связанных с коронавирусом
По всей видимости, теперь мы точно можем забыть об окончании торговой войны между странами
На наших глазах разворачивается достаточно интересная картина: если последний год только США занималась “травлей” Китая, вводя санкции против той же Huawei, то сейчас происходит ровно противоположное. Так, судя по имеющимся данным, Китай может ввести санкции против США из-за обвинений связанных с коронавирусом.
Напомним, буквально недавно в сенат США был внесен свежий законопроект "Об ответственности за COVID-19", в котором говорилось о санкциях против КНР за распространение коронавируса. И, судя по всему, Китай на это ответит достаточно резко и решительно: ”Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них”, — рассказали источники издания Global Times, опубликовавшего материал о санкциях, вводимых Китаем.
Так, среди "кандидатов", которые в конечном итоге могут оказаться под санкциями, фигурирует в том числе и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который в свою очередь некоторое время назад подал в суд на Китай, обвиняя страну в пандемии коронавируса.