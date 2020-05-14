Китай может ввести санкции против США из-за обвинений связанных с коронавирусом

Напомним, буквально недавно в сенат США был внесен свежий законопроект "Об ответственности за COVID-19", в котором говорилось о санкциях против КНР за распространение коронавируса. И, судя по всему, Китай на это ответит достаточно резко и решительно: ”Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них”, — рассказали источники издания Global Times, опубликовавшего материал о санкциях, вводимых Китаем.

Так, среди "кандидатов", которые в конечном итоге могут оказаться под санкциями, фигурирует в том числе и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который в свою очередь некоторое время назад подал в суд на Китай, обвиняя страну в пандемии коронавируса.