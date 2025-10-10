Китай начал антимонопольное расследование против Qualcomm

После новости акции Qualcomm упали более чем на 4%. Проверка проходит на фоне предстоящей встречи лидеров США и Китая и усиливающейся торговой напряженности между странами. Китай стремится укрепить свои позиции перед истечением срока действия торгового перемирия с США.

Ранее власти Китая уже вводили ограничения на экспорт редкоземельных и критически важных материалов, что отражает ответные меры на тарифы США.

Кроме Qualcomm, китайские регуляторы объявили о проверке сделки Nvidia с Mellanox 2020 года.