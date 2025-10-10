Наука и технологии
Опубликовано 10 октября 2025, 14:25
1 мин.

Китай начал антимонопольное расследование против Qualcomm

Из-за сделки с Autotalks
Китайские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении сделки американской компании Qualcomm с израильской фирмой Autotalks. Слияние было объявлено в июне и связано с производством технологий для подключенных автомобилей. Цель проверки — выяснить возможные нарушения китайского законодательства о конкуренции.
После новости акции Qualcomm упали более чем на 4%. Проверка проходит на фоне предстоящей встречи лидеров США и Китая и усиливающейся торговой напряженности между странами. Китай стремится укрепить свои позиции перед истечением срока действия торгового перемирия с США.

Ранее власти Китая уже вводили ограничения на экспорт редкоземельных и критически важных материалов, что отражает ответные меры на тарифы США.

Кроме Qualcomm, китайские регуляторы объявили о проверке сделки Nvidia с Mellanox 2020 года.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
