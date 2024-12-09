Китай начал антимонопольное расследование в отношении Nvidia

Это расследование стало реакцией на последние шаги США по введению новых ограничений на экспорт в Китай, в том числе на продукцию для полупроводниковой отрасли. Минувшей неделей Вашингтон ввел ограничения на поставки в Китай для 140 компаний, в том числе производителей оборудования для производства чипов. В ответ Пекин принял меры — ограничил экспорт в США стратегически важных минералов, таких как галлий и германий.