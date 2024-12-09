Китай начал антимонопольное расследование в отношении Nvidia

Опубликовано 09 декабря 2024, 21:031 мин.
Китай начал антимонопольное расследование в отношении NvidiaСледствие может быть ответом на санкции США в сфере чипов
Китайские власти сообщили о начале расследования против компании Nvidia, подозревая ее в нарушении антимонопольного законодательства. В заявлении Государственной администрации по контролю за рынком (SAMR) не уточняется, какие именно действия Nvidia могли нарушить китайские законы, но подчеркивается, что компания также подозревается в нарушении условий при покупке израильской компании Mellanox Technologies.
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Это расследование стало реакцией на последние шаги США по введению новых ограничений на экспорт в Китай, в том числе на продукцию для полупроводниковой отрасли. Минувшей неделей Вашингтон ввел ограничения на поставки в Китай для 140 компаний, в том числе производителей оборудования для производства чипов. В ответ Пекин принял меры — ограничил экспорт в США стратегически важных минералов, таких как галлий и германий.