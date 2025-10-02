Китай начал испытание робособак в условиях, имитирующих лунные пещеры

Команда Пекинского университета создала два специализированных робота для этой задачи. Их проверяли в пещере на северо-востоке Китая, близ озера Цзинбоху в провинции Хэйлунцзян. Пещера сформирована лавовыми потоками и имеет узкие проходы, недоступные для человека, что делает её похожей на лунную пещеру.

Роботизированные собаки выполняют роль разведчиков, обследуя труднодоступные участки и собирая данные о среде. Это позволяет исследователям проверять технологии, которые могут использоваться для автономного изучения подповерхностных слоёв Луны в будущем.

Испытания в подобных «лунных» условиях помогают совершенствовать алгоритмы и системы искусственного интеллекта, которые обеспечивают роботов необходимой автономностью. Эти технологии могут стать ключевыми для глубококосмических миссий, где человек не сможет напрямую работать в опасной или узкой среде.