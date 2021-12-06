Наука и технологии
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Китай начал переговоры о создании военной базы в Африке

Чему хочет помешать США
Китай планирует создать свою первую военную базу в Атлантическом океане, на побережье Экваториальной Гвинеи, согласно сообщению в The Wall Street Journal, основанному на секретных данных американской разведки.
Китай начал переговоры о создании военной базы в Африке

Хотя официальные лица не описали планы Китая в деталях, они заявили, что присутствие Китая на атлантическом побережье Африки усилит возможную угрозу для США, так как это даст китайским военным кораблям “место для перевооружения и дооснащения напротив Восточного побережья”, – сообщает издание.

Джон Файнер, главный заместитель советника президента США по национальной безопасности, в октябре 2021 года отправился в Экваториальную Гвинею, чтобы убедить президента Теодоро Обианга Нгему Мбасого и вице-президента отклонить предложение Китая.

В последние месяцы напряженность между Китаем и США возросла на фоне проблем с правами человека, пандемии COVID-19 и конфликтов из-за Тайваня.

Но опять же, я надеюсь, что лидеры Китая очень хорошо подумают об этом и не будут провоцировать кризис, который, я думаю, будет иметь ужасные последствия для многих людей, и который не отвечает ничьим интересам, начиная с Китая

Энтони Блинкен
Государственный секретарь США
Источник: Yahoo.News
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