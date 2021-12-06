Китай начал переговоры о создании военной базы в Африке

Хотя официальные лица не описали планы Китая в деталях, они заявили, что присутствие Китая на атлантическом побережье Африки усилит возможную угрозу для США, так как это даст китайским военным кораблям “место для перевооружения и дооснащения напротив Восточного побережья”, – сообщает издание.



Джон Файнер, главный заместитель советника президента США по национальной безопасности, в октябре 2021 года отправился в Экваториальную Гвинею, чтобы убедить президента Теодоро Обианга Нгему Мбасого и вице-президента отклонить предложение Китая.



В последние месяцы напряженность между Китаем и США возросла на фоне проблем с правами человека, пандемии COVID-19 и конфликтов из-за Тайваня.