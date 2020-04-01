Наука и технологии
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Китай начал поставлять копию американского противоракетного комплекса Javelin
Впервые о данном комплексе заговорили еще в 2014 году
На популярном интернет-ресурсе defenseworld.net появилась информация о том, что Китай начал поставлять за рубеж собственную копию американского противоракетного комплекса Javelin под названием HJ-12 Red Arrow.
”Norinco осуществила доставку контейнеров с ракетами иностранному заказчику на прошлой неделе, согласно запланированной дате отгрузки, поскольку клиент срочно нуждался в ракетах. Это первый случай экспортной поставки противотанкового оружия 3-го поколения, разработанного китайской компанией”, — говорится в официальном сообщении компании-производителя Norinco.
Напомним, что впервые о противотанковом комплексе HJ-12 заговорили в рамках выставки Eurosatory, которая прошла во Франции в далеком 2014 году. При этом китайские представители утверждают, что на момент первой демонстрации новейшего оружия, оно уже поступило в серийное производство.