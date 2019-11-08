Китай начал снабжать другие страны автономными боевыми дронами

Так, китайская компания предлагает всем желающим устройства, отличающиеся полной автономностью либо нуждающиеся в минимальном контроле со стороны человека. Одним из основных устройств, которое китайская сторона уже выставила на продажу, стал дрон Blowfish A3. В качестве основных фишек беспилотника можно назвать его автономность, вертолетный тип конструкции, а также наличие автоматического вооружения. По последним данным, Blowfish A3 заинтересовал такие страны как Саудовская Аравия и Пакистан.

Defense One рассказало, что большая часть стран Европы уже выступили против вооружения армий роботами, не нуждающихся в контроле со стороны человека, однако такие страны как США, Россия и Китай уже начали гонку подобного типа вооружений.