Китай начал внедрять DeepSeek для помощи руководителям компаний

Местные власти провели встречи для обсуждения использования технологий ИИ в принятии административных решений, поощряя чиновников активно изучать и использовать такие технологии, как DeepSeek, для анализа и решения проблем. К примеру, власти провинции Хэнань и городов в провинциях Гуандун и Хунань также подчеркнули необходимость того, чтобы руководящий состав, в том числе на предприятиях, также изучал и осваивал использование моделей ИИ, подобных DeepSeek.

И это становится тенденцией: город Чанша планирует использовать DeepSeek в управлении безопасностью «умного города» и различных сценариях, связанных с жильём, газом, транспортом, стихийными бедствиями и общественной безопасностью. Согласно источнику, эти усилия направлены на повышение качества и эффективности работы за счёт сочетания человеческого интеллекта с искусственным.