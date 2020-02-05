Китай начал заменять людей роботами на производстве из-за коронавируса

Так, если верить данным источников, близких к компании, JD.com удалось минимизировать финансовые и репутационные потери, связанные с эпидемией коронавируса, через внедрение роботов. При этом, что интересно, роботы, которых компания начала использовать, относятся к совершенно разным видам и классам: часть из них трудится на складах, некоторые же доставляют товары, так как представляют из себя беспилотные летательные аппараты.

Многие из этих роботов заменили собой людей, которых компания не может вызвать на работу из-за угрозы заражения новым видом вируса. И после того, как машины показали себя только с лучшей стороны в условиях повсеместной паники, возникает вопрос: а не откажется ли компания от огромного количества сотрудников, сделав выбор в пользу автоматизированных систем?