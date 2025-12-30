Китай начнет начислять проценты на цифровой юань с 1 января

Опубликовано 30 декабря 2025, 13:301 мин.
Китай начнет начислять проценты на цифровой юань с 1 январяВласти рассчитывают ускорить его использование
Китайские власти объявили о запуске процентных начислений по цифровому юаню в попытке повысить интерес к национальной цифровой валюте. С 1 января коммерческие банки, которые обслуживают кошельки цифрового юаня, начнут выплачивать клиентам проценты в зависимости от объема средств на балансе.
© Ferra.ru
Этот шаг означает пересмотр правового и технического статуса цифрового юаня, который разрабатывается с 2014 года. Валюта получает тот же юридический статус, что и средства на депозитах в коммерческих банках. Проект уже тестировался более чем в половине регионов материкового Китая, но пока не был запущен по всей стране.
Распространению цифрового юаня мешает конкуренция с популярными платежными сервисами WeChat Pay и Alipay. Дополнительные сложности возникли и за пределами страны после проблем с трансграничным проектом mBridge.