Китай начнет начислять проценты на цифровой юань с 1 января

Этот шаг означает пересмотр правового и технического статуса цифрового юаня, который разрабатывается с 2014 года. Валюта получает тот же юридический статус, что и средства на депозитах в коммерческих банках. Проект уже тестировался более чем в половине регионов материкового Китая, но пока не был запущен по всей стране.

Распространению цифрового юаня мешает конкуренция с популярными платежными сервисами WeChat Pay и Alipay. Дополнительные сложности возникли и за пределами страны после проблем с трансграничным проектом mBridge.