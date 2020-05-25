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Китай начнет собственную миссию на Марс уже в июле 2020 года
А уже в 2022 году Пекин намерен построить собственную космическую станцию
Как стало известно, Китай начнет собственную миссию на Марс “Тяньвэнь-1” уже в июле 2020 года — в рамках космической программы страна намерена вывести на орбиту красной планеты зонд, после чего высадить на нее марсоход для проведения различных исследований.
По последним данным, Китай уже вложил в собственную космическую программу миллиарды долларов, тем самым пытаясь догнать и обогнать США — своего главного конкурента в данной сфере. Стоит отметить, что помимо отправки зонда к Марсу, Пекин также намерен отправить собственных космонавтов на Луну и создать полноценную космическую станцию к 2022 году.
Напомним, что ранее в прошлом году Китай уже осуществил схожую с Марсианской миссию — тогда, в январе 2019 года, на поверхность Луны был высажен небольшой робот.