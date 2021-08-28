Китай намекнул на причастность американцев к созданию коронавируса

Как отмечает источник, к обращению китайского постпреда приложено 25 млн подписей его сограждан. Об указанных лабораториях речь идёт не случайно. Как подчеркнул Чэнь Сюй, «если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остаётся открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию». Обе лаборатории известны как подразделения Пентагона, занимающиеся биомедицинскими исследованиями, в том числе модификациями коронавирусов.

Отмечается, что это первый подобный запрос Китая к ВОЗ об открытом расследовании происхождения коронавируса из американских лабораторий.