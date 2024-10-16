Китай намерен стать космическим лидером уже в ближайшие десятилетия

Опубликовано 16 октября 2024, 08:311 мин.
Китай намерен стать космическим лидером уже в ближайшие десятилетияАмбициозно
Китай планирует стать лидером в космической отрасли к 2050 году, стремясь опередить США и другие державы.
15 октября 2024 года китайские космические агентства представили амбициозный план, состоящий из трёх этапов: до 2027 года, с 2028 по 2035 год и с 2036 по 2050 год.
Первый этап предусматривает до восьми новых миссий, включая исследования Луны автоматическими зондами.
Второй этап будет сосредоточен на создании лунной базы, а в третьем Китай планирует реализовать 30 миссий, чтобы укрепить своё лидерство в области космических исследований.
Приоритетными направлениями станут поиски пригодных для жизни планет, изучение квантовой механики и природы гравитации.
Китай уже достиг успехов, таких как доставка лунного грунта, и теперь планирует активнее исследовать Марс, Юпитер и экзопланеты, раскрывая тайны Вселенной.