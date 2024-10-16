Китай намерен стать космическим лидером уже в ближайшие десятилетия

15 октября 2024 года китайские космические агентства представили амбициозный план, состоящий из трёх этапов: до 2027 года, с 2028 по 2035 год и с 2036 по 2050 год.

Первый этап предусматривает до восьми новых миссий, включая исследования Луны автоматическими зондами.

Второй этап будет сосредоточен на создании лунной базы, а в третьем Китай планирует реализовать 30 миссий, чтобы укрепить своё лидерство в области космических исследований.

Приоритетными направлениями станут поиски пригодных для жизни планет, изучение квантовой механики и природы гравитации.

Китай уже достиг успехов, таких как доставка лунного грунта, и теперь планирует активнее исследовать Марс, Юпитер и экзопланеты, раскрывая тайны Вселенной.