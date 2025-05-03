Китай нанял южнокорейского эксперта по чипам для работы над квантовыми материалами

Ранее Ли возглавлял Центр интегрированной физики наноструктур в университете Сонгюнгван, где трудился более 20 лет. После выхода на пенсию он предложил научный проект министерству науки своей страны, но, судя по событиям, его инициатива не была поддержана. Это побудило его продолжить карьеру в Китае, где он также является иностранным членом Академии наук с 2021 года.

Новый исследовательский центр, где работает Ли, сосредоточен на разработке перспективных технологий — от новых материалов и энергетики до оптоэлектроники и биомедицины. Китай, стремясь усилить свои позиции в сфере полупроводников, активно нанимает специалистов из-за рубежа. Хотя исследования Ли не связаны с текущим поколением микросхем, они могут стать важными для отрасли в следующем десятилетии.