Китай нашел элегантный способ обходить санкции США — создавать новые компании быстрее их блокировки

Тем не менее, китайские компании продолжают находить способы обхода этих ограничений. Последняя стратегия заключается в создании новых компаний для торговли передовым оборудованием до того, как их заблокируют.

The New York Times сообщает, что сделки варьируются от нескольких сотен GPU до транзакций на сумму $103 млн.

Покупателями выступают государственные и аффилированные компании, а также корпорации, работающие с китайской оборонной промышленностью. Контроль за всей цепочкой поставок оказывается невозможным, поэтому такие сделки продолжаются.

Одним из примеров является компания Sugon, которую США запретили после подтверждения её сотрудничества с военными.

Бывшие руководители Sugon создали новую фирму Nettrix, которая быстро стала одним из крупнейших производителей ИИ-серверов в Китае.

Пока американские власти не успели проверить ее деятельность, такие компании, как NVIDIA, Intel и Microsoft, начали с ней сотрудничать.