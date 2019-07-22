Китай назвал сотрудничество России с Турцией ошибкой

Со слов китайского издания Sohu, Турция однажды уже показала свое истинное лицо, внезапно расторгнув сделку с Китаем по приобретению у нее ракет “Красный флаг”. В итоге Анкара выкупила лишь 9 единиц данного оружия, хотя изначально было оговорено совсем другое количество. Были предположения, что Турция так поступила потому, что ее целью было лишь своровать китайские технологии. “К счастью, есть большая разница между ракетами, которые мы экспортируем и которые мы используем в собственных войсках”, — пишет Sohu по поводу возможной “кражи” технологии.

Помимо этого случая, Китай также помнит о том, как Турция отказалась пропустить через собственные проливы “Варяг”, приобретенный Китаем у Киева. Данная блокада обернулась задержкой в строительстве первого китайского авианосца на 1-2 года. В связи с этими и многими другими случаями неадекватного, по мнению Китая, поведения Турции, Пекин был очень удивлен тому, что Россия решила начать поставки С-400 такому ненадежному союзнику.