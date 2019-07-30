Китай не пойдёт на уступки в торговой войне из-за лжи США

Двенадцатый раунд торгово-экономических переговоров между Китаем и США не приведёт к серьёзным изменениям и прорывам. Об этом рассказал журналистам Хэ Вэйвэнь, старший научный сотрудник центра, занимающегося изучением Китая и глобализации.

Очередной раунд консультаций между странами странами пройдёт 30-31 июля в Шанхае. По мнению эксперта, власти США не предприняли никаких шагов, чтобы выполнить свои обязательства.

Хэ Вэйвэнь пояснил: «Учитывая все препятствия, довольно нереалистично ожидать, что переговоры приведут к каким-либо конкретным прорывам. Первая встреча, вероятнее всего, будет сосредоточена на перегруппировке после двухмесячного тупика». И отметил: «прежде всего необходимо обращать внимание на то, что США делают, а не на то, что они говорят». Он добавил: «До сих пор Соединенные Штаты ничего не сделали для реального выполнения своих обязательств. США не изменили свою тактику максимального давления».