Китай не привлек специалистов ВОЗ к расследованию о коронавирусе

”Мы знаем, что ведется определенное национальное расследование”, — рассказал представитель ВОЗ, отметив, что несмотря на это, экспертов организации продолжают игнорировать при его проведении. При этом господин Галеа отметил, что ВОЗ продолжает отправлять запросы в государственный комитет по делам здравоохранения и к властям Китая.

Помимо этого, представитель всемирной организации здравоохранения посетовал на то, что у них отсутствует полная картина случившегося в Китае, на основании чего был сделан вывод, что есть вероятность того, что Китай изначально не предоставлял организации полную информации касательно распространения вируса в стране.