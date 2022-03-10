Китай не захотел помогать России запчастями для самолётов

Наука и технологии
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Китай не захотел помогать России запчастями для самолётовОб этом сообщил крупный чиновник
На конференции MRO Russia & CIS начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов сообщил, что Китай отказал России в поставках комплектующих для самолётов.
Как отметил Кудинов, в таком случае поставщиками могут стать Индия или Турция. При этом каждая компания будет договариваться о поставках самостоятельно.
«Будем искать через другие страны», — сказал чиновник.
Источник: РИА Новости