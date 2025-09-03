Китай обогнал Германию по числу промышленных роботов

Такой рост связан с масштабными государственными программами и налоговыми льготами, направленными на развитие автоматизации. Китайские предприятия ежегодно устанавливают около 280 тысяч промышленных роботов, причём более половины из них произведены отечественными компаниями. Это делает локальные решения привлекательными для промышленности благодаря более низкой цене по сравнению с зарубежными аналогами.

Активное внедрение роботов помогает удерживать производственные расходы и повышать эффективность. При этом, вопреки экономическим ожиданиям, стоимость труда в стране не растёт, а наоборот снижается за счёт автоматизации.

Интерес к робототехнике не ограничивается промышленным сегментом. Китайские компании активно развивают направление гуманоидных роботов. Стартапы, такие как Unitree, получают крупные инвестиции для выпуска относительно доступных решений. Эти проекты поддерживаются стратегией «Сделано в Китае», что ускоряет распространение робототехники в сферах, где традиционно задействован массовый труд.

Однако автоматизация имеет и обратную сторону. За последние десять лет занятость в ряде отраслей Китая сократилась примерно на 26,5%. Роботы стали одним из факторов снижения числа рабочих мест, особенно в сферах с высокой долей ручного труда.

Таким образом, Китай одновременно усиливает свои позиции в производстве и сталкивается с вызовами для рынка труда.